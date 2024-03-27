إسرائيل تتجاهل مجلس الأمن.. التوتر يتصاعد بين تل أبيب وواشنطن بسبب غزة| ماذا يحدث؟

على الرغم من إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً يوم الاثنين الماضي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، بهدف تحقيق وقف دائم ومستدام لإطلاق النار. قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بارتكاب ثماني مجازر ضد العائلات الفلسطينية، مما أسفر عن وفاة 81 شخصًا وإصابة 93 آخرين، وفقًا لتقارير وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) التي نُشرت يوم الثلاثاء 26 مارس 2024.

إسرائيل تتجاهل مجلس الأمن

إسرائيل تضرب بقرار مجلس الأمن عرض الحائط

لم تلتزم إسرائيل بتنفيذ قرار مجلس الأمن وجددت عملياتها في قطاع غزة. في اليوم الـ173 من العدوان على القطاع، وأعلنت مصادر طبية في غزة استشهاد ثلاثة مواطنين على الأقل وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلين في خربة العدس وحي الشعوت بمدينة رفح جنوبي القطاع.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن المصادر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت مجمع ناصر الطبي في منطقة غرب خان يونس، وألقت القبض على عدد من الكوادر الطبية والنازحين. وأشارت إلى أن تلك القوات فتحت النار على شبان نازحين بعد إصدار أوامر بإخلاء المجمع الطبي.

واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الأربعاء، في سلسلة غارات وقصف مدفعي إسرائيلي، بينما اقتحمت قوات الاحتلال مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس واعتقلت كوادر طبية ونازحين من داخل المستشفى وفي محيطه.

وكان قد استشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، مساء الثلاثاء، في غارة إسرائيلية على منطقة المواصي، غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة، حيث أفادت مصادر محلية بأن 12 مواطنا استشهدوا، بينهم أطفال، وأصيب آخرون، في غارة لطائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي.

وقصفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي شاطئ بحر مخيم النصيرات، بينما قصفت مدفعيته المناطق الغربية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وشهد محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، اشتباكات وقصفا مدفعيا إسرائيليا، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء الجرحى.

واستشهدت طفلة وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف طيران الاحتلال الحربي منزلا شرق رفح جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن الطفلة إيلين العثامنة استشهدت جراء قصف الاحتلال منزل عائلتها في حي الجنينة شرق رفح. كما ارتفع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية على استراحة عائلية تؤوي نازحين شمال رفح إلى 19 بينهم 9 أطفال.

واستشهد مواطنان وأصيب آخرون، جراء استهداف الاحتلال لمجموعة من المواطنين أثناء انتشالهم جثامين من تحت أنقاض منزل في النصيرات وسط القطاع. وقصفت مدفعية الاحتلال مدينة الأمل غرب مخيم النصيرات، كما شن طيران الاحتلال غارات على المخيم.

وشن طيران الاحتلال غارات في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، وعلى بلدة بيت حانون ومخيم جباليا شمال القطاع. ووصل إلى مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس جنوب القطاع، جثامين 12 شهيدا بعد انتشالهم، إثر قصف طيران الاحتلال منطقة المواصي.

إسرائيل تتجاهل مجلس الأمن

ضحايا تحت الركام

أعلنت مصادر طبية، أمس الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في اليوم الـ172 على التوالي إلى 32414 شهيدا و74787 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي. كما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتبنى مجلس الأمن الدولي، أمس الأول الاثنين، للمرة الأولى قرارا يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأحجمت الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض (فيتو) هذه المرة، في حين ألغى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زيارة وفد إسرائيلي إلى الولايات المتحدة احتجاجا على امتناع واشنطن عن التصويت.

ورحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار في غزة، وطالبت بالضغط على الاحتلال للالتزام بتطبيقه. وفي المقابل، صرح مسؤولون إسرائيليون، بينهم وزير الخارجية يسرائيل كاتس، بأن إسرائيل لن توقف إطلاق النار وستواصل القتال «حتى إعادة جميع المحتجزين وتدمير حماس».

وفي أول رد فعل لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على موقف أمريكا بجلسة مجلس الأمن، قرر نتنياهو إلغاء زيارة كانت مقررة لوفد إسرائيلي لواشنطن. وكانت هناك زيارة مقررة لوفد إسرائيلي لمباحثات في البيت الأبيض حول عملية اجتياح رفح، إذ تعد واحدة من نقاط الخلاف الرئيسية بين تل أبيب وواشنطن.

من جانبه قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير، إن قرار مجلس الأمن يثبت أن الأمم المتحدة وأمينها العام معاديان للسامية ويشجعان حركة المقاومة الإسلامية «حماس».

وأضاف بن غفير أن عدم استخدام بايدن للفيتو يثبت أنه لا يضع في مقدمة أولوياته انتصار إسرائيل مقابل اعتبارات سياسية، موضحا أنه على إسرائيل زيادة التصعيد ومواصلة القتال بكل قوة وبأي ثمن لهزيمة حماس بعد القرار الدولي الأخير.

ومن جانبه، قال أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس والقيادي بحركة فتح، إن إسرائيل لم تلتزم بقرارات مجلس الأمن وأن نتنياهو أعلن بوضوح أنه لن يلتزم بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار المؤقت لمدة أسبوعين خلال شهر رمضان.

وأضاف الرقب في تصريحات لـ “صدى البلد”، أنه لا يوجد أدوات لفرض الالتزام بتنفيذ القرار، مع التأكيد على إيجابية هذا القرار من وجهة نظر الجانب العربي والفلسطيني، وحتى المقاومة، التي أكدت التزامها به، موضحًا أن إسرائيل لم تلتزم بتنفيذ 89 قرارًا سابقًا لمجلس الأمن، فضلاً عن قرارات الهدن الإنسانية وإدخال المساعدات.

وأكد الرقب أن القرار الحالي لن يتم تنفيذه إلا في حال نجاح المفاوضات في الدوحة، التي يقودها مصر وقطر، وإلا فسيكون مجرد "حبر على ورق"، مثل القرارات السابقة لمجلس الأمن، محذرًا من أن الوضع في غزة لن يكون سهلًا، مؤكدًا على ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي بشكل فعّال.