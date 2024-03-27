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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

شروط مسابقة العمال الجديدة 2024 بوزارة الأوقاف

وظائف
وظائف

يبحث عدد كبير جدًا من المواطنين، عن تفاصيل مسابقة التوظيف التي أعلنتها وزارة الأوقاف ببدء التقدم لمسابقة العمال الجديدة 2024.

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كيفية التقدم بمسابقة وزارة الأوقاف 

 

سداد مبلغ مقداره (26) جنيهاً (ستة وعشرون جنيهاً فقط لا غير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية :- (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.

شروط التقديم بمسابقة وزارة الأوقاف

 

وذلك من خلال الموقع الرسمي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وجاءت شروط القبول على النحو التالي:

ألا يزيد سن المتقدم على 40 عاما في تاريخ نشر الإعلان.
أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل إعدادية عامة أو أزهرية فقط (سيتم رفض طلب المتقدم حال ثبوت حصوله على مؤهل أعلى أو أقل من المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة).
أن يجتاز المتقدم الامتحانات وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
أن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الوزارة طالبة الإعلان .

أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية.
أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
أن يكون المتقدم من الذكور.

اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات المطلوبة.
يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي.

 

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