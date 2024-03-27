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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القنصلية السعودية بالإسكندرية تنظم حفل إفطارها السنوي بحضور كبار الشخصيات

حفل الإفطار السنوي
حفل الإفطار السنوي للقنصلية السعودية

نظمت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية بالإسكندرية حفل الإفطار السنوي، اليوم الأربعاء، بمناسبة شهر رمضان المبارك، حيث كان في استقبال الضيوف، مزيد بن محمد الهويشان القنصل العام للمملكة بالإسكندرية، في تقليد سنوي لها.

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حضر حفل الإفطار عدد كبير من الشخصيات العامة يتقدمهم اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، والدكتور اسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والقناصل المعتمدين بالإسكندرية، ولفيف من الاعلاميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأبناء الجالية السعودية بالإسكندرية.


وأكد القنصل السعودي، في كلمة على هامش حفل الافطار، على عمق وقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وأشاد بالتعاون المشترك والمتبادل بين البلدين في جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة. 

وقال "الهويشان" إن المملكة العربية السعودية، تشهد قفزات تنموية وتحولات اجتماعية وتطورات سياسية واقتصادية، تأتي في إطار نهضة شاملة يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وينفذها ولي عهده الأمير محمد بن سلمان. 

وأضاف أن رؤية التطوير للمملكة تشمل مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عبر تحقيق أهداف رؤية 2030.

من جهته، أكد محافظ الاسكندرية أن العلاقات السعودية المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة في تاريخها برعاية ودعم من القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

ويعد حفل الإفطار تقليدا سنويا تقيمه القنصلية السعودية في الإسكندرية، للتعرف عن قرب على  المجتمع السكندري وكبار الشخصيات العامة بالاسكندرية.

الاسكندرية أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية الافطار السنوي الأكاديمية العربية التعاون المشترك الغرفة التجارية المصرية العلاقات التاريخية

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