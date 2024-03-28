قطع في وتر اليد.. خنجر «الحشاشين» يصيب سوزان نجم الدين

كشفت الممثلة السورية سوزان نجم الدين عن اصابتها خلاص تصوير احد مشاهد مسلسل الحشاشين .

و اوضحت سوزان نجم الدين أن الإصابة أدت الي اجرائها عملية جراحية باليد بسبب قطع أحد الأوتار.



و مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى .

و في الفيديو التالي نكشف تفاصيل اصابة سوزان نجم الدين خلاص تصوير مشهدها بالحشاشين …