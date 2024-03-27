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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عبر الفيديو كونفرانس.. وزير الشباب يطلق أكبر مائدة إفطار لـ"قادرون باختلاف" بالإسكندرية

إفطار مميز لذوي الهمم
إفطار مميز لذوي الهمم بمراكز شباب الإسكندرية

 

نظم مكتب قادرون باختلاف بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، أكبر مائدة إفطار لأبنائنا القادرون باختلاف بمراكز شباب المحافظة، وذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي و اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وأشارت المديرية في بيان إلى تنظيم المائدة بمراكز شباب عروس البحر( النصر -الحرمين-الشهيد المسيري -كرموز) تحتضن أبنائنا القادرون باختلاف، بعدد ١٠٠٠ مشارك من أبناؤنا القادرون باختلاف وأسرهم من أبناء مراكز التخاطب وتنمية المهارات الحسية ، وذلك بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا.

ووجهت دكتور صفاء الشريف الشكر لدوله الإمارات العربية الشقيقة علي دعمها الدائم وتوفير مراكز تخاطب علي اعلي مستوى لخدمه أبنائنا القادرون باختلاف، مشيدة بدور القيادة السياسة الداعمة وبقوة لأبناء  قادرون باختلاف.

وعقب الإفطار، تم تنفيذ يوم ترفيهي وألعاب صغيرة وكذلك حفلات فنيه حيث شدي الفنان الشعبي أحمد شيبه  بمركز شباب المسيري، كما تم تنفيذ يوم ترفيهي بمركز الحرمين ومركز النصر ومركز كرموز.

جدير بالذكر أن هذه المراكز تقدم كافه خدماتها بالمجان لذوي الهمم ويوجد بها أجهزة علي اعلي مستوي  ومفتوحه علي مدار الأسبوع.

الاسكندرية أكبر مائدة إفطار الشباب والرياضة الدكتورة صفاء الشريف

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