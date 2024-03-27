مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب تريلا على الطريق الأوسطي

لقي شخص مصرعه، وأصيب 2 آخرين، في انقلاب سيارة نقل تريلا على الطريق الأوسطي، اتجاه صينية الواحات في منطقة أكتوبر، التابعة لمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة، مفاده وقوع حادث انقلاب سيارة نقل تريلا على الطريق الأوسطي اتجاه صينية الواحات بمنطقة أكتوبر، ووجود مصابين جراء الحادث.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، مدفوعة بسيارات إسعاف، وتبين مصرع شخص وإصابة شخصين، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كما تم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.