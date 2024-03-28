لينا صوفيا: دوري في مسلسل كامل العدد مختلف عن شخصيتي

كشفت الفنانة لينا صوفيا، كواليس جديدة عن دورها في مسلسل كامل العدد، مشيرة إلى أن دورها من أقرب الأدوار إلى قلبها في مشوراها الفني.

وأضافت لينا صوفيا، خلال حوار ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامية شافكي المنيري، على القناة الأولى، أن دور فريدة مختلف عن شخصيتي في الحقيقة وهي خجولة وبتخاف على أخواتها ومامتها متوفية ومعندهاش ثقة في نفسها وكان الدور تحدي ومن أكثر الأدوار القريبة ليا.

وتابعت لينا صوفيا، أننا كنا بالفعل عائلة واحدة خلال تصوير مسلسل "كامل العدد"، الأقرب لقلبي، وبتابع ردود الافعال على السوشيال ميديا وأراء النقاد عشان اتعلم من تجربتي.

