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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

متاحة قبل السفر ب24 ساعة.. موعد حجز قطارات عيد الفطر

تذاكر القطارات
تذاكر القطارات

يسعي الكثير من المواطنين إلي معرفة موعد حجز قطارات الصعيد الفطر المبارك خاصة بعد وضع هيئة السكك الحديدية،  قواعد تنظيمية قبل حجز تذاكر السفر.

مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2024

ومن المقرر أن تتوافر تذاكر القطارات الإضافية لعيد الفطر المبارك حيث بدأت من الخميس 21 مارس وتضمنت قواعد  حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2024 ما يلي :-

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مصير أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق بعد زيادة البنزين والسولار

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فى 5 دقائق.. طريقة حجز تذاكر القطار أونلاين

- يشترط الحجز قبل السفر بـ 24 ساعة.


- و كما أنه يشترط صرف 4 تذاكر فقط من الشباك المخصص لصرف التذاكر بموجب الرقم القومي للفرد.


- وقف حجز المجموعات خلال فترة العيد.
مواعيد عمل القطارات الإضافية التي وفرتها السكة الحديد

تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك 2024


خصصت هيئة السكك الحديدية، 7 أيام متتالية لطرح تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك 2024، بدأت من يوم الخميس 21 مارس 2024، وذلك لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب على شبابيك التذاكر، حيث يبدأ حجز التذاكر من الساعة 8:00 صباحًا.

مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك 2024

- حجز يوم 21 مارس 2024 للسفر يوم 4 أبريل 2024.

- حجز يوم 22 مارس 2024 للسفر يوم 5 أبريل 2024.

- حجز يوم 23 مارس 2024 للسفر يوم 6 أبريل 2024.

- حجز يوم 24 مارس 2024 للسفر يوم 7 أبريل 2024.

- حجز يوم 25 يونيو 2024 للسفر يوم 8 أبريل 2024.

- حجز يوم 26 مارس 2024 للسفر يوم 9 أبريل 2024.

- حجز يوم 27 مارس 2024 للسفر يوم 10 أبريل 2024.

خطوات حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2024


وبمكن حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2024، عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث يتم الحجز طبقاً لـ الخطوات التالية:

- اختيار نوع التذكرة «ذهاب - ذهاب وعودة».

- واختيار محطة القيام.

- ثم اختيار محطة الوصول.

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مصير أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق بعد زيادة البنزين والسولار

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- وبعد ذلك يتم تحديد تاريخ الرحلة.

- ثم الضغط على زر «بحث».

- يظهر بعد ذلك رقم القطار وموعد الرحلة وزمن الرحلة وموعد الوصول وسعر التذكرة.

- وتتضمن الخطوة الأخيرة فى  اختيار رقم المقعد.

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