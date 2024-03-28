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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع المياه عن بعض مناطق أبو النمرس بالجيزة.. تعرف عليها

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق:" قرية المنوات، قرية طموه ".

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال ربط خط المياه الجديد قطر ٦٠٠ مم، والمتعارض مع إنشاء مطلع ومنزل كوبري حسب الله الكفراوي بأبو النمرس، الأمر الذي يستلزم قطع المياه لمدة ١٠ ساعات بدءاً من الساعة الواحدة صباح يوم الجمعة الموافق ٢٩/ ٣ / ٢٠٢٤ وحتي الساعة الحادية عشر صباح يوم السبت الموافق ٣٠/ ٣/ ٢٠٢٤؛ لربط الخط الجديد مع الخط القائم.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

الجيزة قرية المنوات قرية طموه ابو النمرس

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