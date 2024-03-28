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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 160 سيارة سرفيس غير ملتزمة بالتعريفة الجديدة بالجيزة

جهاز السرفيس
جهاز السرفيس

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المحافظة تمكنت من ضبط ١٦٠ سيارة سرفيس مخالفة للتعريفات المحددة لخطوط السير وذلك خلال الحملات التي شنتها أجهزة محافظة الجيزة من خلال جهاز السرفيس والأجهزة المعنية علي مدار اسبوع تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الحملات علي مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية والطرق والمحاور المرورية للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة.

ويأتي ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لفرض الانضباط والالتزام بالتعريفات المحددة لخطوط سير سيارات السرفيس والنقل الجماعي .

وأشار اللواء أحمد راشد، إلى أن الحملات شملت كافة قطاعات المحافظة بالمراكز والمدن والأحياء والطرق السريعة وساهمت في فرض الانضباط علي منظومة نقل المواطنين والأجرة المحصلة مع ضبط مخالفات السير لبعض المركبات والتي تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها سواء بإلغاء أو سحب خط سير السرفيس الخاص بهم أو توقيع الغرامات المقررة في ذلك الشأن او سحب تراخيص المركبات وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.

وأكد المحافظ أنه تم التشديد علي جهاز السرفيس والأحياء والمراكز والمدن على ضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي، المتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة وتعليقها بمواقع واضحة داخل المواقف الرسمية لتوعية المواطنين وضمان عدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير. 

وأكد المحافظ أن الدولة بكافة أجهزتها تقف في صف المواطن ضد اي سلوكيات استغلاليه من قبل بعض سيارات السرفيس سواء بمخالفة التعريفات المحددة لخطوط السير او تجزئة وتقسيم خط سير المركبات مؤكدا أن تم تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وجهاز السرفيس وأجهزة الرصد والمتابعة بالاستمرار في شن الحملات المفاجئة والدورية علي الطرق والمحاور والمواقف مع تفعيل القانون بمنتهي الحزم حيال المخالفين .

ولفت إلى أن على المواطنين دورا كبيرا في التعاون مع المحافظة والإبلاغ عن اي مخالفات من سيارات السرفيس سواء بعدم الالتزام بأجرة الركوب او بخط السير وذلك عبر وسائل الاتصال العديدة التي تم إتاحتها للتسهيل على المواطنين وهي:
على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453 .

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