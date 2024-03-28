سقط عليه حجر ضخم.. قرار من المحكمة بشأن قاتل شخص في البساتين

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حكمها بمعاقبة متهم بالحبس مع الشغل سنتين بتهمة قتل مواطن في البساتين.

وأوضح أمر الاحالة قيام المتهم "محمود .أ" بقتل عمدا المجني عليه "محمد .ا" من غير سبق إصرار أو ترصد بأن ألقي من شرفة مسكنه أداة مما تستخدم في الإعتداء علي الاشخاص "حجر كبير" فأصابت المجني عليه برأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته قاصدا من ذلك قتله.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص "حجر" بغير مسوغ قانوني من الضرورة المهنية.

وكشف مجري التحريات، أن تحرياته السرية دلت علي انه وعلي إثر خلاف بين المتهم وأصحاب مخبز الحرمين لقيامهم بوضع معدات الخبازة في مدخل العقار ملكه وسكنه وتطور الأمر إلى مشادة كلامية ومشاجرة علي أثرها صعد المتهم علي أعلي العقار وأخذ في قذف الحجارة علي تنده المحل قاصدا اتلافها فسقط أحد تلك الأحجار علي رأس المجني عليه والذي تصادف وجوده بالمخبز لشراء مخبوزات مما أدي الي حدوث إصابته التي أودت بحياته.