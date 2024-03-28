الخارجية الروسية تعلن موعد انتهاء رئاسة زيلينسكي في أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، أن الاعتراف برئاسة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ستنتهي في 21 مايو المقبل.

وكان قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن روسيا لا تشارك في المشاورات بشأن حل الأزمة في أوكرانيا على مستوى المستشارين الأمنيين، الذين ذكرهم المستشار الألماني أولاف شولتس مؤخرًا.

وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول حديث المستشار الألماني: "لا، لا يوجد مستشارون روس".

وفي وقت سابق، ردا على سؤال حول أي محادثات محتملة بشأن أوكرانيا، قال المستشار الألماني، إن عددا من الدول، بما في ذلك أوكرانيا، "تناقش حاليا على مستوى المستشارين الأمنيين ما قد يبدو عليه الأمر الذي قد يؤدي إلى عملية السلام".

وأضاف شولتس أن السلام في أوكرانيا ممكن في أي وقت.