العربية: شركة بريزمن الإيطالية تبدأ أعمال مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

ذكرت مصادر إلى "العربية بيزنس" أن شركة "بريزمن" الإيطالية بدأت أعمال تركيب الكابل البحري لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، إذ تتولى حاليا إنزال الكابلات البحرية أسفل الشعب المرجانية بمنطقة حقل في تبوك.

وأضافت المصادر أن إتمام التركيبات أسفل الشعب المرجانية جزء أساسي من حزمة الكابلات البحرية للمشروع.

ويتجاوز طول الكابل البحري نحو 20 كيلومترا، وتم تعديل مسار الكابلات لعدم الإضرار بالبيئة أو الشعب المرجانية، وتصل التكلفة الإجمالية لتركيب الكابلات البحرية 220 مليون يورو.

وأوضحت المصادر إلى "العربية" أن شركة "بريزمن" الإيطالية ستتولى استكمال أعمال التركيبات في الأيام المقبلة، ويتم التنسيق بين المسؤولين في مصر والسعودية بخصوص الجدول الزمني لتنفيذ حزمة الكابلات البحرية.

وتتضمن أعمال مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، إنشاء 3 محطات تحويل ذات جهد عال في شرق المدينة المنورة وتبوك في السعودية، ومحطة "بدر" في القاهرة.

