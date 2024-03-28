بمبلغ ضخم .. فرانكفورت يحدد سعر عمر مرموش

كشف الإعلامي محمد فاروق عن سعر رحيل اللاعب عمر مرموش عن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب فاروق : صحيفة بيلد الألمانية: بعد اهتمام عدة اندية من البريميرليج بعمر مرموش، فرانكفورت يحدد سعر 50 مليون جنيه استرليني للسماح له بالرحيل.

وأكد المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، دينو توبمولر، أن لاعب الفريق، عمر مرموش، لم يعظ إلى ألمانيا بعد انتهاء مشاركته مع منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي.

وأشار توبمولر خلال المؤتمر الصحفي إلى أنه من المتوقع حضور مرموش للمران الأخير قبل المباراة، وأنهم سيتحدثون معه لمعرفة موقفه.

وأوضح المدرب أن مرموش خاض مباراتين مع منتخب مصر بالإضافة إلى مبارياته مع فريق فرانكفورت، ولم يحسم بعد التشكيل الذي سيخوضون به مواجهة يونيون برلين في الجولة المقبلة من الدوري الألماني.