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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري: خطاب الرئيس القادم سيحمل رؤية القيادة السياسية للفترة المقبلة

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه خلال الأيام القليلة القادمة، سيقوم الرئيس السيسي، بأداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، بعد 10 سنوات تولى قيادة الدولة المصرية وقام بالعديد من الإنجازات، وستستمر خلال الفترة القادمة.

 

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرئيس سيلقي خطابا أمام مجلس النواب بعد أداء القسم، مؤكدا أن أداء القسم سيكون يوم 2 أبريل القادم، وخطابه سيكون كاشفا للمرحلة القادمة وتداعياتها.

 

وتابع مقدم برنامج هناك رؤية لتصحيح المسار في ضوء الأحداث التي شهدتها مصر، مؤكدا أن خطاب الرئيس سيؤكد على ثوابت الدولة المصرية، ووضع الأسس العملية للقطاع الأإقتصادي، ورؤية وتصور الدولة المصرية وتصوراتها المختلفة خلال الفترة القادمة.

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