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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الحشاشين الحلقة 18.. حلم الجنة يتسبب في ذبـ ح نور إيهاب

نور إيهاب
نور إيهاب

شهدت الحلقة 18 من مسلسل الحشاشين، اتخاذ ألينار قرارا صعبا ضد فتيات حلم الجنة، وقررت ذبح نور إيهاب “ناظ” بعدما ترددت في حلم الفتي يحيى بسبب صديقتها.

 

شهدت الحلقة   ١٨ من الحشاشين، وصول جنود السلاجقة يحيى وصديقيه إلى قلعة آلموت وإقناع برزك بأنهما يرغبان في الانضمام لجنود حسن الصباح. 

 

واكتشف زيد بن سيحون أن يحيى هو ابن المؤذن الذي قتله وزوجته من قبل في أصفهان وتخفى منه. 

 

 

اختبر حسن الصباح يحيى وأدخله حلم الجنة سريعا ليجد حبيبته هناك، وقررت ألينار قتل “ناز”  بعد ارتباكها بالداخل. 

 

قرر حسن الصباح مقابلة يحيى ومواجهته بقاتل والديه زيد بن سيحون للكشف عن نواياه. 

 

 

في الوقت نفسه وصل عمر الخيام إلى أصفهان ونزل ضيفا على السلطان بركياروق الذي طلب منه رسم خريطة مفصلة لقلعة آلموت. 

 


 

الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.


 

المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.

 

الحشاشين بيتر ميمي عبد الرحيم كمال عمر الخيام حسن الصباح

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