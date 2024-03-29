عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأوكراني يعلن تصديه لـ 80 مسيرة وصاروخ أطلقتهم روسيا ليلا

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أعلن رئيس القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية دمرت 58 طائرة هجومية بدون طيار أطلقتها روسيا خلال الليل بالإضافة إلى 26 صاروخ كروز.

ووفقا لوكالة رويترز"،  أضاف المسؤول الأوكراني أنه "في ليلة 29 مارس 2024، شن العدو صاروخا قويا وضربة جوية ضد قطاع الوقود والطاقة في أوكرانيا، باستخدام أنواع مختلفة من الصواريخ والطائرات بدون طيار الهجومية".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد أجرى، أمس الخميس، مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون.

وشكر الرئيس الأوكراني؛ جونسون وحزبي الكونجرس، وكذلك الشعب الأمريكي بأكمله ورئيس الولايات المتحدة جوزيف بايدن على الدعم الحيوي الذي قدمته لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب الأوكرانية، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأطلع زيلينسكي، مجلس النواب الأمريكي على الوضع الحالي على الجبهة والتكثيف الكبير للقصف الجوي الروسي حيث تشن روسيا ضربات واسعة النطاق على منشآت الطاقة والبنية التحتية المدنية الأوكرانية، مما أدى إلى توقف أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أوكرانيا عن العمل. 

وقال الرئيس الأوكراني إن المدن والمجتمعات الأوكرانية تعرضت في الأسبوع الماضي وحده لقصف 190 صاروخا و140 طائرة بدون طيار من طراز "شاهد" و700 قنبلة جوية موجهة.

وأشار إلى أنه "في هذه الحالة، يعد تمرير الكونجرس السريع للمساعدات لأوكرانيا أمرًا بالغ الأهمية نحن ندرك أن مجلس النواب لديه آراء مختلفة حول كيفية القيام بذلك، ولكن المفتاح هو الحفاظ على مسألة المساعدة لأوكرانيا كعامل أساسي في حل المشكلة".

الجيش الأوكراني البنية التحتية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني فولوديمير الرئيس الأوكراني الطائرات بدون طيار الشعب الامريكي القوات الأوكرانية القوات الجوية الاوكرانية القوات الجوية الأوكراني أوكرانيا جوزيف بايدن مجلس النواب الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

أقل من 2600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

50 جنيها| أسعار الدواجن تتراجع بقوة.. وهذا ثمن كرتونة البيض

التقيل جاي وتحذير عاجل لسكان هذه المحافظات|تحول مفاجئ بالطقس بعد الموجة الحارة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب في السوق السوداء

هتقبض قبل العيد..موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة وبشرى سارة للمتقاعدين

يوم الجائزة.. موعد عيد الفطر 2024 في مصر والدول العربية

أمطار غزيرة ورياح رملية.. الأرصاد تُحذر من تقلبات جوية قوية

موضوعات متعلقة

سورة الواقعة مفتاح الفرج والرزق.. اقرأها بهذه الطريقة وسترى العجائب

دعاء المطر .. ردده يفك الكرب ويزيل الهم ويفتح أبواب الرزق

العمل في أسبوع.. تراخيص مؤقتة لمراكز التدريب.. وإيقاف شركات إلحاق العمالة المخالفة

دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رجب.. 50 دعوة تقضي حوائجك وتزيك همومك

طرح وطني لإنقاذ الاقتصاد| الوفد يطالب بتحويل 20% من دخل العاملين بالخارج للبنوك

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

التخطيط خلال 2023|شراكات مع القطاع الخاص ورفع الحد الأدنى للأجور وحوافز لتنمية الأسرة

ذكرى ميلاد الإمام المجدد.. شيخ الأزهر قضى عمره في خدمة الدين والوطن ونشر سماحة الإسلام

ترشيحاتنا

شعرت به مصر.. زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوب اليونان

الأرصاد: أجواء مائلة للحرارة مع تقدم النهار والأمطار الخفيفة مستمرة

الري: التعاون مع شركاء التنمية لتمويل صيانة المنشآت والمقتنيات التاريخية

بعد قرار الحكومة الأخير.. غرامة مالية تواجه التجار حال ارتكاب هذا الفعل

الجيش الأوكراني يعلن تصديه لـ 80 مسيرة وصاروخ أطلقتهم روسيا ليلا

مصر تستضيف سلسلة بطولات العالم للسباحة البارالمبية من 2025 حتى 2028


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفرة رمضان| طريقة عمل فته فريك بالموزه

إحنا بتوع فلوس|سر بكاء بيومي فؤاد وتفاصيل آخر مكالمة مع محمد سلام

ريا أبي راشد تخطف الأنظار بأناقتها| شاهد

أجملهم ركين سعد وسلمي أبوضيف..شاهد الفنانات بفساتين زفاف لمسلسلات رمضان

فيديو

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

لتعويض صلاح أم للعب بجانبه؟.. موسى التعمري على رادار ليفربول

اشتعلت ملابسها فجأة.. مي سليم تروي موقفا مرعبا مع الجن في "المداح 4"

بكاء أيتن عامر بحرقة.. هل الخيانة الزوجية وراء طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ