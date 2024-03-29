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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإسراف المبالغ في رمضان ضمن نقاشات قصور الثقافة بالأقصر

صدى البلد

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة.

عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "النهوض بالصناعة المصرية" ألقتها أسماء محمد موضحة نشأة الصناعة في مصر وأهم لحظات النهضة الصناعية في القرن العشرين، وتعريف الصناعة وأهميتها وأنواعها، ومقومات الصناعة وتحديات ومشاكل الصناعة في مصر، ومقترحات النهوض بها، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "صورة الجنوب" ألقاها الشاعر سيد صدقي متحدثا عن ملامح شعراء الجنوب في ميدان القصيدة الشعرية، وأهم شعراء الجنوب بداية من أمل دنقل والابنودي وغيرهم من شعراء، وسمات القصيدة الجنوبية.

 

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عقدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية محاضرة بعنوان "حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة" ألقاها محمد حنفي موضحا ذوي الهمم في القانون والدستور، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة يوم ٣ ديسمبر من كل عام، وعقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "ثقافة ترشيد الغذاء في رمضان" ألقاها محمد أمام موضحا الغذاء واهميته في بناء جسم الإنسان، ودور ربة الأسرة في ترشيد الغذاء في رمضان، والقرآن الكريم وحثه على عدم الإسراف والبذخ، والسنة النبوية خير دليل في ترشيد الغذاء.

قدم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "الإسراف المبالغ في رمضان" ألقاها العادلي حسان متحدثا عن إقبال الناس لشراء حاجاتهم وتخزينها قبل مجئ رمضان، والتبذير والإسراف من المعاصي والذنوب التى زمها الله تعالي، والصوم عباده فيها تدريب النفس على الصبر والعمل، بجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي بعنوان" ضحكة القلب اللي كانت"، وأعد قصر ثقافة حوض الرمال عرض إنشاد ديني للمنشد محمود بهيج بعنوان "رمضان شهر كريم".

بجانب استمرار ورشة فن الخيامية نفذتها سميرة أحمد بقصر ثقافة الطود، ونفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة رسم حر نفذتها شيرين محمد، كما نفذ بيت ثقافة الأقالتة ورشة فنية بمناسبة عيد الأم نفذتها فاطمة عبد الكريم، وكذلك نفذ قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة فنية مظاهر الإحتفال شهر رمضان نفذتها جيهان محمد.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف أقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

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