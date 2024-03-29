أخبار التكنولوجيا| مرض غامض يهدد مستخدمي هواتف آيفون.. شاومي تطلق تشكيلة Xiaomi 14 بألوان أكثر فخامة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
بمواصفات خارقة وأداء متطور.. موبايل فخم من أوبو للطبقة المتوسطة
يعتبر هاتف Oppo A79 5G، أحدث هواتف تشكيلة A التي تقدمها شركة أوبو Oppo، لمستخدميها مع جميع الميزات الأساسية في أي هاتف ذكي متوسطة المدي بمواصفات جيدة وأسعار مناسبة، سنتعرف خلال السطور التالية على سعره ومواصفاته.
مرض جديد يثير قلق مستخدمي هواتف iPhone.. ما هو إصبع الآيفون؟
ظهر مؤخرا قلق جديد عبر الإنترنت، يتعلق بالآثار المحتملة لاستخدام الهواتف الذكية لفترة طويلة، مع انتشر مصطلح غريب يطلق عليه "إصبع الآيفون"، مما أثار مخاوف جدية وتساؤلات عديدة من المستخدمين حول ما إذا كان للهواتف الذكية القدرة على تشكيل أجسامنا بطرق غير متوقعة؟.
وداعا الآيفون وسامسونج.. نوبيا تطلق أقوى هواتفها لعشاق التصوير
أطلقت شركة نوبيا Nubia الصينية، إصدار محدود من هاتفها الرائد Nubia Z60 Ultra، لعشاق التصوير والذي يتميز بتصميم مستوحى من الكاميرا ومزودا بميزات الذكاء الاصطناعي.
سعره نزل 5.700 جنيه.. انخفاض سعر أفخم موبايلات سامسونج Galaxy
عقب الإطلاق الناجح لهاتف سامسونج الجديد Galaxy S24 Ultra، عالميا خلال العام الماضي، شهد الإصدار السابق والمعروف باسم Galaxy S23 Ultra، بعض التخفيضات الكبيرة في الأسعار بعدة دول.
مميزات جبارة.. أحدث موبايل من سامسونج بإمكانيات متطورة وأسرع شحن
أعلنت شركة سامسونج Samsung، بهدوء عن هاتفها الأحدث Galaxy M55، الذي ستطرحه بسعر منافس جدا بالنسبة للمواصفات التي حصل عليها.
بتصميم فريد وشحن سريع.. موبايل جديد من Tecno قالب الدنيا
طرحت شركة تكنو Tecno، هاتفها الذكي المميز Pova 6 Pro للبيع في السوق الهندية، بعد أسابيع من الإعلان عنه لأول مرة خلال المؤتمر العالمي للجولات MWC 2024 مع بعض المواصفات والميزات البارزة.
مستوحي من SU7.. شاومي تطلق هواتف Xiaomi 14 بألوان أكثر فخامة
بعد إطلاق شاومي سيارتها الكهربائية Xiaomi SU7، منحت الهاتف الرائد Xiaomi 14، طرازات جديدة بألوان خلابة تحاكي ألوان السيارة الكهربائية SU7 المميزة.