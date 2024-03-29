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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عزباء وعايشة لوحدها.. لغز العثور على جثة سيدة داخل شقتها في الجيزة

جثة سيدة - أرشيفية
جثة سيدة - أرشيفية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، من جهودها لكشف لغز العثور على جثمان ربة منزل داخل شقتها بمنطقة الهرم.

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العثور على جثة سيدة داخل شقتها في الهرم

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة ربة منزل داخل شقتها في عزبة جبريل بالهرم، وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، العثور على جثة سيدة بالغة من العمر 48 عاما - تقيم بمفردها وغير متزوجة ترتدي كامل ملابسها ويوجد بها آثار سحجات على الرقبة.

وفحصت الأجهزة الأمنية في الجيزة البلاغ حيث تم فحص نوافذ وأبواب الشقة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، حيث تبين وجود كسر في باب الشقة وسرقة في بعض محتويات الشقة والمشغولات الذهبية الخاصة بالسيدة، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة، وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق متصل طلبت النيابة العامة في الجيزة الاستعلام عن الحالة الصحية لربة المنزل المصابة في الحريق، وانتدبت فريق من الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الحريق وملابسات اشتعاله.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بإندلاع حريق في شقة سكنية في أبو النمرس، وعلى الفور وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، تبين من تحريات أجهزة أمن الجيزة اشتعال النيران في شقة سكنية بمنطقة ابو النمرس، وتمكنت أجهزة أمن الجيزة من السيطرة على الحريق وإخماده، وتبين إصابة سيدة جراء الحريق، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من التحريات والمعاينة التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن السيدة بالغة من العمر 40 عاما، ومصابة بحروق في الذراعين، كما تبين أن الحريق اندلع في الشقة بسبب ماس كهربائي.

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