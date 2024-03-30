شايفة نفسها بتفهم في كل حاجة..ريم البارودي تكشف تفاصيل عن لقائها بـ ريهام سعيد

حلت الفنانة ريم البارودي، ضيفة فى برنامج “العرافة” تقديم الإعلامية بسمة وهبة، عبر فضائية “النهار والمحور”، متحدثة فيه التفاصيل الكاملة عن خلافها مع الإعلامية ريهام سعيد:

لسه مشاكلنا مخلصتش.. انفعال ريم البارودي على تفاصيل خلافها مع ريهام سعيد



"لقطة".. ريم البارودي تهاجم ريهام سعيد: "حضرت عزاء أبويا عشان كان تريند"



ريم البارودي عن حلقتها مع ريهام سعيد: «لبسنا في شجرة ومحدش شافنا»



بطلع لساني .. لفظ صادم من ريم البارودي ضد ريهام سعيد



ريم البارودي: «والمصحف اتغدر بيَا وأنا بصور البرنامج مع ريهام سعيد»



ريم البارودي عن تصويرها وهي تدخن: ريهام سعيد غدرت بيا



كشفت الفنانة ريم البارودي، التفاصيل الكاملة لمشاكلها مع الإعلامية ريهام سعيد، قائلة: “مازال ما بينا قواضي ولسة مشاكلنا مخلصتش والموضوع بقاله أربع سنوات ومفيش عداوة بتيجي بعدها محبة أبدا ومينفعش يكون فيه كره وأبقي عايزة أئذيكي ثم تأتي المحبة.. عمرها ما تيجي المحبة”.

وأضافت الفنانة ريم البارودي: “جت طبطبت عليا فى التصوير أمام الكاميرات علشان عزاء بابا كان تريند.. وفوجئت أنها جت لأن إلا الأب والأم ودي غلطتي ومكنش المفروض أسلم عليها.. وهي شايفة نفسها بتفهم فى كل حاجة”.

وتابعت الفنانة ريم البارودي: “بعتتلي رسالة قيل ما تيجي تعزي أنها عايزة بس خايفة أقول أني باخد اللقطة ومعايا الرسالة وعملت معاها حلقة فى بيتي وطالبت فقط بربع أجري وعملت معاها حلقة علشان قولت فيه إنسانية فسامحت وأنا اللي غلطانة مش هي”.

وأشارت الفنانة ريم البارودي: "القضايا مازالت مستمرة بيننا والمشكلة لسه مخلصتش، ومفيش عداوة بتيجي بعدها محبة، واللي يقول كده كداب".

وأضافت البارودي: "المثل الشعبي ما محبة إلا بعد عداوة غلط، إحنا بنمشي ورا أمثال كلها غلط، دي أمثال شعبية كلها قديمة".

وتابعت الفنانة: "مينفعش يبقى في كره وعداوة وعاوزة تأذيني وبتكرهني وبعد كده تيجي المحبة، ولكن من الممكن أن يأتي الكرة والعداوة بعد المحبة".

وحول حضور الإعلامية ريهام سعيد عزاء والدها، قالت: "ايه يعني؟! طبطبت عليّا في التصوير وقدام الكاميرات عشان عزاء أبويا تريند، لقطة طبعا".

وقالت الفنانة ريم البارودي، إنّ والدها توفي في 11 يناير، وبعدها بشهرين صورت حلقة مع الإعلامية ريهام سعيد بعدما صالحتها وحضرت عزاء والدها.

وأضافت البارودي: "كنت مسافرة أعمل عمرة، وريهام كلمتني وقالت لي عاوزين نعمل حلقة عن عودة الصداقة، لكن الحلقة مكنش فيها أي عودة صداقة".

وتابعت الفنانة: "برومو الحلقة كله كان إني بتاجر بأبويا، طالعة بعيط وموسيقى خلف الأسوار ورايا، وأصرت إنها تصور لعرض الحلقة في رمضان، لكنني أصريت على الرفض لأنني كنت سأذهب إلى العمرة، وعندما عدت كنت مرهقة للغاية وقلت لها عشان خاطرك هنعمل الحلقة رغم إني مش محتاجة ماديا، ووافقت عشانها وهي جات لي العزاء".

وواصلت: “ريهام لا تعتمد على سكريبت، وقالت لي لما سألتها عن الحلقة “اعتمدي عليّا”، لكن اللي حصل إننا صورنا الحلقة ودخلنا في شجرة ولا حد شافنا، لأن الحلقة نزلت قبل رمضان بيوم، ازاي هنتشاف؟!".

وأكدت الفنانة ريم البارودي، أنها تعرضت للخيانة من الإعلامية ريهام سعيد في أثناء تصوير الحلقة التي جمعتهما بعد فترة قصيرة من وفاة والدها وإعلان الصلح بينهما، موضحةً: "والمصحف الشريف أنا اتغدر بيا في الحلقة وأنا بصور البرنامج مع ريهام سعيد".

وقالت البارودي: "في البداية عينيها كانت على المصور، وكان عندها طاقة سلبية تضايقني وتخنقني، وكانت بتزعق ومتوترة، وده حصل قبل التصوير".

وتابعت الفنانة: "كانت بتتخانق مع الكاميرا مان، وأنا ابتديت أتوتر وكانت بتزعق مع الكاميرا مان ومدير التصوير، ومكنش معانا مخرج، ودي أول مرة أشوفها في حياتي، ووترتني، وبعدين لما بدأنا نتصور لقيت نفسي متهمة وهي كانت بتفتح المواضيع القديمة وبتقولي إني شتمتها وكانت بتتهرب مني ولقيت الكلام بيروح في حتة تانية وتقول الله أعلم كل ما أقولها حاجة، وده خلاني أوقف تصوير".

وقالت الفنانة ريم البارودي، إنّ الإعلامية ريهام سعيد غدرت بها في أثناء تصوير حلقة برنامجها "صبايا"، التي ظهرت فيها بعد 3 سنوات من الخلاف، مشيرةً إلى أن ريهام سعيد جعلت الخلافات القديمة بينهما سير الحلقة بعكس ما اتفقا عليه.



وأضافت ريم البارودي: "صورتني وأنا بدخن أيكوس، والمصحف الشريف ما كنت أعرف إني بتصور، ليه؟! انا يوسف شاهين؟! فالتدخين ممنوع في أثناء تصوير المشاهد".

وتابعت ريم البارودي: "مصحف ربنا في شنطتي على طول، والمصحف أنا اتغدر بيا، أنا مش جديدة في الكاميرات، وفي كاميرا صورتني وأنا بنادي على المساعدين بتوعي وبقول يا فلان ويا فلان هاتوا الأيكوس، ولما وقفت الحلقة شربت الأيكوس، وهدأت شوية بس عرفت نيتها لأن اللي في القلوب باين على الوشوش، وهي ضدي، والحب والكره والحقد باين، وكملنا الحلقة".