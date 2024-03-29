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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بطلع لساني .. لفظ صادم من ريم البارودي ضد ريهام سعيد

الفنانة ريم البارودي
الفنانة ريم البارودي

هاجمت الفنانة ريم البارودي، الإعلامية ريهام سعيد، قائلة: “بعد حلقتي معاها بعتتلي البرومو وكان واضح جدا أنهم مقربين مني الكاميرا جدا وهي بعيدة عنها.. ومطلعاني بعيط علي والدي فى الحلقة بموسيقي تصويرية وأنا أتضايقت لأني مبتاجرش بوالدي بعد 60 يوم أنتي جايباني على أساس عودة الصداقة”.

وأضافت الفنانة ريم البارودي خلال حوارها ببرنامج “العرافة” المذاع عبر فضائية “النهار”، تقديم الإعلامية بسمة وهبة: “قولتلها لي مصوراني وأنا بعيط والله ما حد هيتعاطف معانا علشان قاصدين لكنها كانت بتوترني وقالتلي هغيره وبالفعل قالتلي أنها أتفرجت على الحلقة وكانت مش عاجباها قولتلها الحمد لله يبقي ألغيها قالتلي نعيد تاني ونجيلك قولتلها لا ورفضت".

وتابعت الفنانة ريم البارودي: "بدأنا نشد مع بعض فى التليفون بس أنا أتعلمت علشان متعمليش قواضي تاني.. قالتلي الحلقة هتتذاع بكرا قولتلها مبروك وأنا عن نفسي مش هشوفها.. وبعدها قالتلي أنتش مشوفتيش التعاطف من الناس للحلقة قولتلها أنا برا مصر وتجاهلت تماما.. وبعد كدا نزلتلي صورة بكلب بيطلع لسانه ساعة الحلقة وتجاهلتها برضو وعند الله تجتمع الخصوم.. لأني سامحتك من قلبي ونسيت الموضوع والإساءة والشتائم وغيرها 

الفنانة ريم البارودي ريم البارودى الاعلاميه بسمة وهبة “العرافة بسمة وهبة

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