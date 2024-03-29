"لقطة".. ريم البارودي تهاجم ريهام سعيد: "حضرت عزاء أبويا عشان كان تريند"

تحدثت الفنانة ريم البارودي، عن العلاقة بينها والإعلامية ريهام سعيد، قائلة: "القضايا مازالت مستمرة بيننا والمشكلة لسه مخلصتش، ومفيش عداوة بتيجي بعدها محبة، واللي يقول كده كداب".

وأضافت البارودي في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "المثل الشعبي ما محبة إلا بعد عداوة غلط، إحنا بنمشي ورا أمثال كلها غلط، دي أمثال شعبية كلها قديمة".

وتابعت الفنانة: "مينفعش يبقى في كره وعداوة وعاوزة تأذيني وبتكرهني وبعد كده تيجي المحبة، ولكن من الممكن أن يأتي الكرة والعداوة بعد المحبة".

وحول حضور الإعلامية ريهام سعيد عزاء والدها، قالت: "ايه يعني؟! طبطبت عليّا في التصوير وقدام الكاميرات عشان عزاء أبويا تريند، لقطة طبعا".