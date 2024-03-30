خالد محمود: المتحدة عولت على نجوم شباب فى دراما رمضان ونجحت

قال الناقد الفني خالد محمود، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عولت على وجوه شبابية في دور البطولة في الموسم الرمضاني الحالي مثل مسلسل مسار إجباري.

وأوضح خالد محمود خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة "صدى البلد"، أن الفنان عصام عمر وأحمد داش نجحا في إثبات موهبتهما في الحصول على أدوار البطولة الدرامية في موسم رمضان.

وأشار الناقد الفنى إلى أن مسلسل بدون سابق إنذار عمل درامي رائع، كما أن السيناريو المكتوب للمسلسل متعوب فيه.

وأضاف: الفنان آسر ياسين يقدم خلال مسلسل بدون سايق إنذار دورا مميزا، والعمل نجح بعد عرض عدة حلقات في جذب المشاهدين.

أعلى نسبة مشاهدة



وتابع الناقد الفني: مسلسل أعلى نسبة مشاهدة عمل درامي مميز، الفنانة سلمى أبو ضيف وليلى أحمد ظاهر وانتصار قدما عملا رائعا، كما أن المسلسل يعالج مشكلة مجتمعية.