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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد رمضان .. عرض ليه تعيشها لوحدك على منصة شاهد

شريف منير
شريف منير

كشفت منصة شاهد vip عن طرحها فيلم “ ليه تعيشها لوحدك ” عقب نهاية شهر رمضان الكريم ، وذلك بعد اسابيع من رفعه من دور العرض السينمائية . 

 

فيلم “ليه تعيشها لوحدك” بطولة خالد الصاوي، شريف منير، سلمى أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، أمينة شلباية تأليف أحمد عبدالعزيز، إخراج حسام الجوهري.
 

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وتدور أحداث فيلم ليه تعيشها لوحدك في إطار اجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي أبوضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي.

 

ومن ناحية اخري يخوض الفنان شريف منير الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل وبقينا اتنين .


مسلسل وبقينا اتنين مكون من 15 حلقة ، ويشارك في بطولته شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، طارق عبد العزيز، مروة عبد المنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، عزة لبيب، والعمل من تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

ليه تعيشها لوحدك فيلم ليه تعيشها لوحدك منصة شاهد vip منصة شاهد سلمى أبوضيف

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