محافظ الجيزة يتابع توافر السلع الاساسية ومستلزمات العيد بمعرض أهلا رمضان بالعمرانية

اطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على توافر السلع الغذائية والاستراتيجية واللحوم والدواجن بكميات وفيرة بمعارض ومنافذ أهلا رمضان بنطاق المحافظة .



وكلف اللواء أحمد راشد رؤساء الأحياء والمراكز المعنية بالمتابعة الدورية لانتظام العمل داخل المعارض وتوافر السلع بكميات تلبي احتياجات المواطنين وعلي رأسها السلع الاستراتيجية " السكر والأرز والزيت والمكرونة واللبن والفول و الجبن والتأكد من إستقرار عمليات البيع والشراء وفقاً لقوائم الاسعار المحددة بنسب التخفيضات .



وتابع المحافظ توافد المواطنين بحي العمرانية علي معرض اهلا رمضان بشارع ترعه الزمر مشدداً على ضرورة الضخ الدوري للسلع داخل المعرض لتلبيه احتياجات المواطنين والرقابة الدورية للتأكد من جودة المعروضات مع التاكيد علي دعم المعرض بمستلزمات العيد من عارضين للملابس والمأكولات بأسعار مخفضة .



و شهد منفذ بيع اللحوم بمعرض اهلا رمضان بالعمرانية إقبالاً من المواطنين نظراً لجودة اللحوم المعروضة مع استمرار الدفع بكميات من اللحوم داخل المنفذ للتسهيل علي المواطنين.

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