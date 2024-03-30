نقيب معلمي بني سويف: 150 ألف جنيه قيمة الإعانات الصحية والمرضية خلال شهر

قال مصطفي الديب نقيب معلمي بني سويف، إنه تم صرف إعانات صحيه ومرضية للمعلمين ،خلال شهر مارس، بقيمة مائة وخمسون ألف جنيها، والتي خصصتها النقابة للمعلمين وأسرهم، على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أن هذه الإعانات شملت عمليات جراحية،وعلاج للمعلمين وأسرهم .



وأكد الديب أن مبلغ الإعانة الصحية الحد الأقصى لها خمسة عشر ألف جنيها،ويتم صرف الإعانة الصحية وتحديد المبلغ لها بناء على إحتياج الحالة، مشيرا إلى أن إعانة الأمراض المزمنة فيعود تقدير صرف مبلغها إلى اللجنة الصحية بالنقابة، وفقا للمستندات المقدمة لها، مؤكداً أن الإعانة المرضية لأي معلم على مستوى الجمهورية لا تزيد على مبلغ "خمسمائة جنيها ".

وأوضح نقيب المعلمين أن النقابة دائما ما تبذل قصارى جهدها من أجل خدمة المعلم ،ويأتي ذلك في إطار حرص نقابة المعلمين على تقديم كافة الخدمات للمعلم وأسرته والعمل على مساعدته ومراعاة البعد الإجتماعي للمعلم .