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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

أطعمة تعالج الصداع الشديد .. لن تتوقعها

الصداع
الصداع

يعد الصداع من أكثر الأعراض شيوعًا، حيث يُعاني منه الكثير من الناس بشكل منتظم وتوجد طرق عديدة تساعد فى علاجه من بينها تناول بعض الأطعمة التي قد تساعد في تخفيف الألم بشكل طبيعي.

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ووفقا لما جاء فى موقع فارمسي نعرض لكم أهم الأطعمة التي تعالج الصداع:

 الزنجبيل:

يُعد الزنجبيل علاجًا تقليديًا للصداع فى الطب البديل حيث يُمكنه تخفيف الألم والالتهاب ويمكن تناوله كمشروب دافئ أو وضعه على الطعام.

الريحان:

يُعد الريحان من الأعشاب التي تُساعد على تخفيف آلام الرأس خاصةً الصداع النصفي و يُمكن مضغ أوراق الريحان الطازجة أو شرب شاي الريحان.

 الكركم:

يُعد الكركم من التوابل التي تُساعد على تخفيف الألم والالتهاب. يُمكن إضافة الكركم إلى الطعام أو شرب شاي الكركم.

 الموز:

الموز غني بالبوتاسيوم، وهو معدن يُساعد على تنظيم ضغط الدم، والذي قد يكون أحد أسباب الصداع.

الموز
الموز

المغنيسيوم:

 المغنيسيوم معدن طبيعي يُساعد على تخفيف آلام الصداع، خاصةً الصداع النصفي وتتوفر العديد من الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم، مثل:

الخضروات الورقية الخضراء: السبانخ، واللفت، والملفوف.
المكسرات: اللوز، والجوز، والكاجو.
البذور: بذور اليقطين، وبذور عباد الشمس.
البقوليات: العدس، والفاصولياء.

الصداع الخضروات الورقية آلام الرأس تعالج الصداع أطعمة تعالج الصداع

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