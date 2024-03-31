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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لطلاب المدارس.. التعليم تعلن تفاصيل انطلاق مسابقة اكتشف التاريخ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن انطلاق مسابقة اكتشف التاريخ للعام الدراسي 2023 / 2024 .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن انطلاق مسابقة اكتشف التاريخ للعام الدراسي 2023 / 2024  يأتي اتفاقا مع رؤية الوزارة والخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي ، والتي تهدف إلى تحسين مخرجات التعلم وتقديم تعليم جيد يتفق مع النظم العالمية .

و وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من المقرر أن تنطلق  مسابقة اكتشف التاريخ للعام الدراسي 2023 / 2024 حتى 20 سبتمبر 2024 لجميع الطلاب من 10 سنوات وحتى 17 سنة… وفقا للشروط التالية :

  • يجب على الطلاب إنجاز مشروعاتهم تحت إشراف معلم مادة الدراسات الاجتماعية الصفوف مرحلة التعليم الأساسي الابتدائي -الإعدادي ومعلم مادة التاريخ لصفوف المرحلة الثانوية ويكون آخر موعد لتقديم المشروعات 1 -10-2024.

 

  • ضرورة الرجوع إلى الرابط الخاص بـ  مسابقة اكتشف التاريخ للعام الدراسي 2023 / 2024   للتعرف على خطوات التنفيذ وكيفية الإعداد للمساهمة والاشتراك والاستفادة من المادة العلمية للمسابقة من خلال:
    -  تحديد الموضوع وصياغة موضوع البحث في شكل سؤال. 
    - تعيين المصادر وتقييمها.
    -عرض النتائج.
    -وضع خطة عمل وخطة زمنية لها.
    -   متروك للباحثين حرية اختيار طريقة عرض النتائج مع الالتزام بما يلي مدة الفيديو أو الصوت تتراوح ما بين 5:10 دقائق، عدد الصفحات المكتوبة تتراوح ما بين 10: 15 صفحة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن تشكل لجنة تحكيم من قبل مكتب تنمية مادة الدراسات الاجتماعية بديوان عام الوزارة لإختيار الأبحاث الفائزة.

وعلى جانب آخر .. قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقد برنامج للأخصائيين الاجتماعيين تحت شعار «دعم الوعى وبث الفكر وغرس القيم الإنسانية للحفاظ على الهوية المصرية»  ، لإعداد جيل من الاخصائيين قادر على استخدام الأساليب الحديثة في التعامل مع الطلاب، والبحث والتطوير في أداء العمل لمواكبة المستحدثات التكنولوجية وتنفيذاً للخطة العامة للعام الدراسي 2023/2024.

ويتضمن البرنامج  تقييم أنشطة أخصائي الصحافة المثالي للعام الدراسي وفقاً للأهداف التالية :

- إذكاء روح المنافسة العلمية والعملية بين أخصائي الصحافة.

- تنمية مهارات أخصائي الصحافة في البحث والتطوير في أداء العمل الإعلامي التربوي.

- تبادل الخبرات والمهارات والمعارف بين أخصائي الصحافة

- التقييم والتقويم المستمر لأداء عمل أخصائي الصحافة .

- المستفيدون من البرنامج :- جميع أخصائي الصحافة بالمراحل التعليمية الثلاثة على مستوى الجمهورية موعد ومقر التنفيذ خلال الفترة من 13 مايو وحتي 15 من نفس الشهر بالمركز الرئيسي للأنشطة الطلابية بالعجوزة.

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