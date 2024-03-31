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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

روح الفداء.. راشد يهنيء المواطنين بالعيد القومي لمحافظة الجيزة

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

هنأ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أبناء المحافظة وكافة القيادات التنفيذية والشعبية بمناسبة العيد القومي لمحافظة الجيزة والذي يوافق ٣١ مارس من كل عام.
وبعث محافظ الجيزة ببرقية تهنئة جاء في نصها "يسرني أن أتقدم لأهالي محافظة الجيزة بخالص التهنئة بمناسبة العيد القومي للمحافظة والذي يأتي إحياءً لذكرى استشهاد أبناء قرية نزلة الشوبك بالبدرشين أثناء تصديهم للاحتلال الإنجليزى في ثورة   1919م . 
وقال المحافظ  "اننا اليوم إذ نحيى هذه المناسبة التاريخية، فأننا نستلهم منها روح الفداء والولاء والتضحية في سبيل بناء وطننا الغالي مصر ونجدد العزم على مواصلة الكفاح خلف قيادتنا السياسية في سبيل تحقيق الرؤية التنموية التي أطلقها ويرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".
وأشاد المحافظ بوطنية أبناء الجيزة وحبهم لبلدهم مصر وروح الانتماء والولاء للوطن التي يجدها في شباب ونساء ورجال المحافظة، مشيرا إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يعد أمرا مهما لما يمثله من تحفيز واستنهاض للهمم في قلب ووجدان المواطنين لمواصلة طريق الكفاح والعمل والجد لتحقيق الرخاء.
 

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