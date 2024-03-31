في جولته الصباحية|محافظ الغربية يتابع موقف المعدات الهندسية بالحملة الميكانيكية بقطور.. صور

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، بجولة صباحية بمركز ومدينة قطور لمتابعة موقف المعدات الهندسية بالحملة الميكانيكية في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

فتفقد المحافظ المعدات الهندسية بالحمله الميكانيكية والجراج حيث تابع أداء عمل السيارات، ومعدات النظافة، وشفط مياه الأمطار وتأكد من مدى جاهزية المعدات وصلاحيتها للعمل، والتأكد من أعمال الصيانة الدورية لها.

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