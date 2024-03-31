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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الجيزة تزيل إشغالات الطريق بجزيرة الدهب ورفع تجمعات قمامة بمطلع كوبري الطالبية

ازالة الاشغالات
ازالة الاشغالات

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة الاستجابة إلى الشكاوي الواردة من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.


وفي ذلك الاطار كلف المحافظ رئيس حى جنوب الجيزة بسرعة إزالة حالة لإشغال الطريق بشارع السادات بمنطقة جزيرة الدهب.
 

وكذا توجيه المحافظ لرئيس حى الطالبية بالتنسيق مع رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل برفع تجمعات للقمامة بمطلع كوبرى الطالبية، وذلك فور تلقى شكاوى المواطنين الواردة صباحا على الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة.


وعلى الفور تم إزالة حالات الإشغالات من شارع السادات وتحرير محضر بالواقعة وإلزام المتعدى بأعمال إعادة الشئ لأصله، ورفع تجمعات القمامة بمطلع ومحيط كوبرى الطالبية فى إستجابة فورية لشكوى المواطنين.

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محافظ الجيزة رئيس حى جنوب الجيزة حى جنوب الجيزة شارع السادات بمنطقة جزيرة الدهب منطقة جزيرة الدهب

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