محافظ الجيزة يستجيب لمطالبهم.. سيارة محملة بـ750 أسطوانة بوتاجاز لتلبية احتياجات مواطني كرداسة

الأحد 31/مارس/2024 - 02:47 م 3/31/2024 2:47:25 PM

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مدير مديرية التموين بسرعة الاستجابة للشكاوي الواردة من المواطنين بمركز ومدينة كرداسة بدعم مستودعات البوتاجاز بأسطوانات اضافية لتلبية جميع احتياجات المواطنين .

في هذا الاطار قامت محافظة الجيزة وبالتعاون مع مديرية التموين بالدفع بسيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز بسعة ٧٥٠ أسطوانة بمركز ومدينة كرداسة لتلبية احتياجات المواطنين.

ووجه المحافظ مديرية التموين ورئيس مركز كرداسة بالمتابعة المستمرة من خلال الإدارة التموينية لمخزون اسطوانات البوتاجاز بالمركز والتأكد من وجود المخزون اللازم للتسهيل علي المواطنين .