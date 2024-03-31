عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يستجيب لمطالبهم.. سيارة محملة بـ750 أسطوانة بوتاجاز لتلبية احتياجات مواطني كرداسة

اسطوانات الغاز
اسطوانات الغاز

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مدير مديرية التموين بسرعة الاستجابة للشكاوي الواردة من المواطنين بمركز ومدينة كرداسة بدعم مستودعات البوتاجاز بأسطوانات اضافية لتلبية جميع احتياجات المواطنين . 

في هذا الاطار قامت محافظة الجيزة وبالتعاون مع مديرية التموين بالدفع بسيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز بسعة ٧٥٠ أسطوانة بمركز ومدينة كرداسة لتلبية احتياجات المواطنين. 

ووجه المحافظ مديرية التموين ورئيس مركز كرداسة بالمتابعة المستمرة من خلال الإدارة التموينية لمخزون اسطوانات البوتاجاز بالمركز والتأكد من وجود المخزون اللازم للتسهيل علي المواطنين .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصرف خلال ساعات.. مفاجأة للملايين من أصحاب المعاشات قبل العيد

هبوط حاد قبل العيد.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن والبيض

500 جنيه في يوم| سعر الذهب يخالف التوقعات.. وعيار 21 الآن مفاجأة

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن عينة منشطات رمضان صبحي

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل والإعدادية

المياه دخلت المنازل.. انهيار جسر ترعة الإسماعيلية بعين غصين

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 ؟ تفاصيل عطلة الموظفين

اللاعب يقترب بقوة.. صفقة نارية على رادار الأهلي

موضوعات متعلقة

الجيزة تزيل إشغالات الطريق بجزيرة الدهب ورفع تجمعات قمامة بمطلع كوبري الطالبية

روح الفداء.. راشد يهنيء المواطنين بالعيد القومي لمحافظة الجيزة

محافظ الجيزة يتابع توافر السلع الاساسية ومستلزمات العيد بمعرض أهلا رمضان بالعمرانية

الجيزة تحتفل بعيدها القومي بلقاء دعوي بحضور وزير الأوقاف والمحافظ

وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة ومفتي الجمهورية يفتتحون مسجد الروضة بحدائق الأهرام

محافظ الجيزة يتابع جهود عمليات شفط مياه الأمطار وانتشار المُعدات لتسهيل الحركة المرورية

ضبط 160 سيارة سرفيس غير ملتزمة بالتعريفة الجديدة بالجيزة

قطع المياه عن بعض مناطق أبو النمرس بالجيزة.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

محمد صلاح أساسيا.. تشكيل ليفربول لمواجهة برايتون بالدوري الإنجليزي

قضية «الخلية الإعلامية» للإخوان.. 17 متهمًا يواجهون هذه العقوبة بالقانون

هل اللجوء إلى الطبيب لتحديد نوع الجنين حلال؟ علي جمعة يجيب

200 شركة إسرائيلية تسمح بغياب موظفيها للاحتجاج ضد نتنياهو

استولى على 50 مليون جنيه.. ضحية جديدة لمستريح المطاعم: كل اللي عملته راح

قائمة أسعار السلع التموينية يوم الإثنين 1 أبريل 2024.. اعرفها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ37.. صور أثارت الجدل لـ إيمي سمير غانم

كيف يستفيد المستهلك؟.. شعبة السيارات بالغرف التجارية: منافسة قوية على تنفيذ تخفيضات وعروض

بالشورت الفوشيا .. غادة عبدالرازق تثير الجدل في السوشيال ميديا بأحدث إطلالاتها|شاهد

باسل خياط وكارمن بصيبص ينتهيان من تصوير «نظرة حب»

فيديو

الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة.. وسعر الدولار الرسمي اليوم في البنوك

دينا الشربيني تعيش أجواء شهر رمضان مع حلا وهنا شيحة.. صور

مي سليم: فتحي عبد الوهاب ممثل عبقري وانبسطت بالعمل معه

هلا السعيد: استعنت بشخص يشبه صابر المداح فى الحقيقة|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ