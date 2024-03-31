قمة إنجليزية.. تشكيل مانشستر سيتي وآرسنال بالدوري الإنجليزي

أعلن كل من بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، وميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، تشكيل فريقيهما للمباراة المقررة بعد قليل بين الفريقين على ملعب الاتحاد في الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر سيتي:

- الحارس: ستيفان أورتيجا.

- الدفاع: مانويل أكانجي، روبن دياز، ناثان أكي، يوشكو جفارديول.

- الوسط: رودري، ماتيو كوفاسيتش، كيفن دي بروين.

- الهجوم: برناردو سيلفا، إيرلنج هالاند، فيل فودين.

تشكيل آرسنال:

- الحارس: دافيد رايا.

- الدفاع: بن وايت، ويليام ساليبا، جابرييل، جاكوب كيفيور.

- الوسط: مارتن أوديجارد، جورجينيو، ديكلان رايس.

- الهجوم: بوكايو ساكا، كاي هافيرتز، جابرييل جيسوس.

يذكر أن آرسنال يحتل المركز الأول برصيد 64 نقطة، متساويًا مع ليفربول في المركز الثاني، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 63 نقطة.