محذرا الغرب.. زيلينسكي: ستضطر للتنازل عن مزيد من الأراضي لروسيا لو لم تصل المساعدات

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من أن القوات الأوكرانية ستضطر إلى التنازل عن مزيد من الأراضي لروسيا إذا لم تصل المساعدات العسكرية الأمريكية قريبًا، في أحدث مناشداته للكونجرس لتمرير حزمة بمليارات الدولارات.

وتكافح إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن لدفع حزمة مساعدات دولية بقيمة 95 مليار دولار – والتي تشمل 60 مليار دولار لأوكرانيا – من خلال مجلس النواب بعد مرور أكثر من شهر على إقرارها في مجلس الشيوخ.

وحذر زيلينسكي من أن نقص المساعدات أمر ملح، ويمكن أن يعرض المدن الكبرى في أوكرانيا للخطر.

وقال زيلينسكي لصحيفة واشنطن بوست خلال مقابلة أجريت معه مؤخراً: 'إذا لم يكن هناك دعم أمريكي، فهذا يعني أنه ليس لدينا دفاع جوي، ولا صواريخ باتريوت، ولا أجهزة تشويش للحرب الإلكترونية، ولا قذائف مدفعية عيار 155 ملم'. وأضاف: 'هذا يعني أننا سوف نعود، ونتراجع، خطوة بخطوة، بخطوات صغيرة'.

وقال إن كييف ستضطر إلى بذل جهود أقل وإعطاء الأولوية للموارد، وقد يكون للخفض عواقب.

وأوضح: 'إذا كنت بحاجة إلى 8000 طلقة يومياً للدفاع عن الخط الأمامي، لكن لديك مثلاً 2000 طلقة فقط، عليك أن تفعل أقل'، معتبراً أن الحل قد ينطوي على تقصير الخط الأمامي.

وتابع 'إذا انهار، يمكن للروس الذهاب إلى المدن الكبرى.'

ويخضع جزء كبير من شرق أوكرانيا للسيطرة العسكرية الروسية منذ أن شنت موسكو غزوها قبل أكثر من عامين.

وفي الشهر الماضي، أعلنت كييف انسحابها من أفدييفكا، إحدى أكثر المدن التي شهدت اشتباكات عنيفة على جبهتها الشرقية في الأشهر الأخيرة.

وفي حين أن أهميتها الاستراتيجية محدودة، فإن خسارة أفديفكا - بالإضافة إلى استيلاء موسكو على بلدة باخموت العام الماضي - تشير إلى كيف يبدو أن الحرب قد تحولت لصالح روسيا.