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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع 1400 كرتونة رمضان على الآسر الأكثر إحتياجا في العياط|شاهد

توزيع المواد الغذائية
توزيع المواد الغذائية من جمعية الاورمان

قامت جمعية الأورمان، إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بتوزيع  1400 كرتونة مواد غذائية على 1400 أسرة ضمن الاسر الاولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى مركز ومدينة العياط التابع لمحافظة الجيزة، وذلك بالتعاون مع جمعية النجاة الكويتية، بهدف توفير المواد الغذائية الجافة لنحو مليون مواطن من الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المعظم.
وذلك بحضور إبراهيم ابو الدهب مديرمشروعات الجيزة بجمعية الأورمان، ومحمد عوده مسئول الاورمان بمحافظة الجيزة، ورمضان محمود جابر، ومحمد عبدالله ممثلين عن جمعية النجاة الكويتية.
وقد تم التوزيع بقرى جرزا، الرقة الغربية، القطوري، الناصرية، السعودية، اللشت، منشأة فاضل، وبيدف.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في كافة ربوع المحافظة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة وبالتنسيق مع الوحدات المحلية ضمن خطة تنموية تحتشد في تنفيذها كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية.

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