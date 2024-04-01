دريمز الغاني يضع قدما في نصف نهائي الكونفدرالية بفوزه علي الملعب المالي 2ـ1

وضع فريق دريمز الغاني قدما في نصف نهائي الكونفدرالية بفوزه الثمين على مضيفه الملعب المالي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على ملعب 26 مارس في إياب الدور ربع النهائي بالكونفدرالية.

وتقدم الملعب المالي في الدقيقة 53 عن طريق اللاعب يورو ديابي،ورد دريمز بهدفين عن طريق المهاجم المخضرم جون أنطوي في الدقيقتين 66 من ركلة جزاء و73 .

ويقام لقاء العودة يوم الاحد القادم في غانا لتحديد المتأهل لنصف النهائي.

ويواجه الفائز من مواجهة دريمز الغاني والملعب المالي في نصف النهائي ،المتأهل من مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر .