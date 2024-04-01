"الجمهورية": الشعب المصري على موعد مع انطلاقة جديدة نحو المستقبل

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن شمسًا جديدةً تشرق غدًا على أرض الكنانة؛ فالشعب المصري على موعد مع انطلاقة جديدة نحو المستقبل؛ انطلاقة نحو التنمية والبناء والتقدم والازدهار، والمزيد من الإنجازات والمشروعات القومية في مختلف المجالات.

وأوضحت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الاثنين/ بعنوان "شمس الجمهورية الجديدة" - أن الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع تقف شاهدةً على حجم الجهود ومسيرة العطاء طوال السنوات العشر الماضية.

ونوَّهت صحيفة "الجمهورية" بأنها إنجازات غيَّرت وجه الحياة على أرض الوطن، بين مبادرات صحية ساهمت في علاج الملايين وقضت على قوائم الانتظار في الحالات الحرجة وعلاج أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ومبادرات "حياة كريمة" للارتقاء بمستوى المعيشة في الريف المصري وتحسين جودة الحياة لأكثر من 4500 قرية مصرية، إلى شبكة طرق عملاقة من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب إلى مناطق صناعية ومشروعات إنتاجية وفرص عمل للشباب .. مؤكدة أنها إنجازات مشروعات تتحدث عن نفسها.