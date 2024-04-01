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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الجيزة توزع هدايا وألعاب للأطفال احتفالا بالعيد القومي

هند عبد الحليم نائب
هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حرص المحافظة على أن تشمل احتفالات العيد القومي للمحافظة هذا العام فعاليات وأنشطة مجتمعية وترفيهية ومشاركة لكافه فئات المجتمع سواء أطفال أو شباب أو مواطنين. 


تصريحات المحافظ جاءت عقب متابعة الفعاليات التي نظمتها محافظة الجيزة بحديقة السيدة خديجة بنت خويلد بحي الهرم في إطار احتفالات العيد القومي للمحافظة.

وشهدت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة فعاليات الاحتفالات والانشطة الترفيهية والرياضية التي تم تنظيمها للأطفال.

وأكدت هند عبد الحليم أن الاحتفالية شهدت توزيع هدايا وألعاب على أكثر من ٥٠ طفل سواء الزائرين للحديقة أو من دور الرعاية من أبناء محافظة الجيزة وذلك لإدخال البهجة والسرور عليهم.

ورافق نائب المحافظ خلال الفعاليات أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم و احمد جلال رئيس حي العمرانية.

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