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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تليجرام Telegram يطلق ميزات جبارة لمشتركي بريميوم

تليجرام Telegram
تليجرام Telegram يطلق ميزات جبارة لمشتركي بريميوم

قدم تطبيق Telegram تليجرام، مجموعة من الميزات الموجهة للأعمال والمصممة لتبسيط الاتصالات وتحسين مشاركة العملاء, 

وبحسب موقع GizChina فإن هذا التحديث يلبي الاحتياجات المتزايدة للشركات التي تستفيد من تطبيق Telegram تليجرام الذي يتميز بدرجة الأمان والخصوصية الكبيرة إلى جانب عشرات الميزات المهمة.   

ساعات العمل والموقع

يمكن للشركات عرض ساعات العمل والموقع الفعلي على الخريطة مباشرة داخل ملفاتهم الشخصية. 

صفحة البدء المخصصة 

ويمكن للشركات تخصيص تواجدها على تليجرام من خلال صفحة بداية مخصصة، وتيح ذلك عرض العلامة التجارية من خلال شعار جذاب يسلط الضوء على منتجاتهم أو خدماتهم. 

رسائل الترحيب والرسائل الخارجية

 يقدم تليجرام رسائل ترحيب تلقائية ويمكن للشركات صياغة رسائل مخصصة تقدم علامتها التجارية وعروضها. 

الردود السريعة 

أصبح التعامل مع استفسارات العملاء المتكررة أسهل من خلال الردود السريعة. يمكن للشركات إنشاء رسائل محددة مسبقًا تشمل استفسارات العملاء المختلفة، مثل القوائم أو معلومات الدفع أو الأسئلة المتداولة. 

التكامل مع الذكاء الاصطناعي والأدوات الموجودة

ويمكن للشركات الاستفادة من التكامل القوي لروبوتات تليجرام لدمج أدوات خدمة العملاء الحالية وسير العمل بسلاسة. ويتيح ذلك إنشاء روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي يمكنها إدارة التفاعلات الأساسية والإجابة على استفسارات العملاء الروتينية. 

 

 

 

 

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