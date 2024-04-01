أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الإثنين.. اعرف عيار 21 بكام| فيديو

رصدت عدسة “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم الإثنين 1 أبريل 2024، حيث انخفضت أسعار الذهب في محال الصاغة في ختام تعاملات اليوم على مستوى جميع الأعيرة.

وسجّل سعر الذهب عالميًا 2233 دولارا للأوقية، وشهدت أسعار الذهب تغيرات كبيرة في الفترة السابقة.

وقال محمد سعيد، أحد تجار الذهب، إن أسعار الذهب انخفضت خلال الفترة السابقة؛ بسبب انخفاض سعر صرف الدولار.

وأضاف أن عيار 24 يسجل 3514 جنيها، وعيار 21 يسجل 3075 جنيها، أما عيار 18 فيسجل 2636 جنيها، والجنيه الذهب 24600 جنيه.

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