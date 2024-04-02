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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بكلبش وانتحال صفة ضابط.. ننشر تفاصيل اعتداء متعاطٍ للحشيش على قاصر بالعمرانية

بكلبش الشرطة.. ننشر
بكلبش الشرطة.. ننشر تفاصيل خداع قاصر على يد متعاطي الحشيش

ينشر موقع صدى البلد الإخباري تفاصيل خداع طفلة، بكلبش يشبه الذي تستخدمه الشرطة، على متعاطٍ للحشيش، انتحل صفة ضابط شرطة، وذلك بدائرة قسم شرطة العمرانية. 

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كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «حسن . ع . ع»، بخطف المجني عليها الطفلة «رقية» والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا، بطريق التحايل، مستغلا حداثة سنها، بأن أشهر لها قيدا، يشبه القيد الحديدي “كلبش”، موهمًا إياها بأنه ضابط، ومستغلا براءتها، وتمكن بتلك الوسيلة الاحتيالية من استدراجها إلى مسكنه.

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وأضافت التحقيقات، باقتران تلك الجناية بجنايتين آخريين، ألا وهما، أنه في ذات الزمان والمكان، واقع المجني عليها، الطفلة سالفة الذكر، مستغلا حداثة سنها، وعقب إتمامه للجرم محل الوصف السابق، بأن أدخل الغش والتدليس عليها وأوهمها بأنه سيتزوجها، مما شاب إرادتها بعيب من عيوب الرضا، فوافقت على معاشرته، بأن قام بإسجائها على أريكة، وحسر عن كليهما ملابسهما، واعتدى عليها.

وأكدت التحقيقات، هتك المتهم لعرض المجني عليها سالفة الذكر، بالقوة والتهديد، بأن كبل يدها خلفها، والإمساك بهما عنوة؛ لشل مقاومتها، وكتم فمها، واعتدى عليها.

وأشارت التحقيقات، إلى إحراز المتهم جوهر الحشيش المخدر، بقصد التعاطي، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

صدى البلد كلبش براءة قاصر خطف قاصر العمرانية تحقيقات النيابة العامة

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