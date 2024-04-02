موتورولا تتألق بفلاجشيب جديد Edge 50 Ultra ينافس الكبار.. فيديو

تعتزم شركة موتورولا إطلاق هاتف جديد من الفئة الرائدة حيث يتميز الهاتف بعدد من المواصفات الممتازة أبرزها معالج قوي من شركة كوالكوم مع شاشة وكاميرا فائقة الدقة.

وسيأتي هاتف موتورولا Edge 50 Ultra بشاشة فائقة الجودة +FHD قياس 6.7 بوصة، مع معدل تحديث 165 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة. بحسب GSMArena.

وسيقدم هاتف موتورولا Edge 50 Ultra كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا مقربة زووم بمستشعر مقاس 72 مم والتي من المتوقع أن توفر تكبير بصري 3x، مع كاميرا ثالثة فائقة الاتساع.

وسيعمل هاتف موتورولا Edge 50 Ultra بمعالج من نوع Snapdragon 8s Gen 3 الأحدث من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت رام، ومساحة تخزين 512 جيجابايت.

كما سيحصل هاتف موتورولا Edge 50 Ultra على تصنيف IP68 لمقاومة المياه والغبار، بالإضافة إلى مكبرات صوت ستريو، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الهاتف خلال أيام قليلة.