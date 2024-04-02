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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

لسه التقيل جاي .. كارولين عزمي تتحدث عن دورها في حق عرب

كارولين عزمي
كارولين عزمي

أعربت الفنانة كارولين عزمي عن سعادتها ، بردود الأفعال عن شخصية أنغام في مسلسل حق عرب.

وقالت في تصريح خاص لصدى البلد :" سعيدة بنجاح المسلسل ودوري يعتبر بدأ من الحلقة الماضية".

 

شهدت الحلقة الـ 18 من مسلسل حق عرب العديد من الأحداث المثيرة والهامة، منها شك عبد ربه في وجود علاقة بين وفاء عامر والعوضي.

وتعترف أنغام “كارولين عزمي” بحبها لـ أحمد العوضي.

في الوقت ذاته اكتشف جمال علاقة سميحة بـ رباح.

وأخبرت حنان، عرب السويركي أن عبد ربه طلب يدها للزواج .


وتنتهي الحلقة على ذهاب عبد ربه إلى بيت عرب السويركي ليجد عنده وفاء عامر.

 

مسلسل حق عرب :


بدأت أحدث الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب، في عام ١٩٩٠  في مشهد جمع رياض الخولي ووفاء عامر "صباح" وهي حامل .


ورأى رياض الخولي منام بتواجده داخل سرداب، وينزل سلم طويل مظلم وممر طويل ليجد في الصندوق ثعبان يفزعه ، ليفسر له  الشيخ ان ابنه سيقتله.

ويحاول رياض الخولي قتل ابنه الرضيع ، بسبب تفسير الحلم ، ولكن ترفض وفاء عامر أن تفعل ذلك.

 

ويرزق رياض الخولي بطفلة ، ويطلق عليها اسم أنغام ، في الوقت الذي يبدأ الصراع بين عبد ربه وعائلة السويركي بعد حرق الأول لمحلات جلال السويركي.

كارولين عزمي

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