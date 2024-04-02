عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بالقانون..إعفاء الصيادين من الرسوم السنوية المفروضة في هذه الحالات

صياد
صياد

يستهدف قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، حماية البحيرات  ومسطحاتها وشواطئها، كونها الموارد أحد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية.

 

و تضمن القانون الجديد ، حالتان يجوز فيهما إعفاء الصياد من الرسوم السنوية المفروضة، حيث نصت المادة 47 من قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على أن تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه.

 

لايفوتك||

 

txt

اعتماد بحوث الثروة السمكية مركزا متعاونا في المنظمة العالمية البيطرية بالشرق الأوسط

txt

الاستزراع السمكي.. ندوة بالمعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية في الفيوم

و يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة في مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة النصف ويتم إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها في الحالتين الآتيتين:

 

(أ) ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد مدة لا تقل عن شهر.

 

(ب) الصيد فى مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث.

 

قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية حماية البحيرات الثروة السمكية الرسوم السنوية الصياد رسوم تراخيص الصيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تطبيق قرار الحكومة اليوم.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

حفل تنصيب السيسي رئيسًا لمصر لفترة ثالثة.. إليك التفاصيل

عاشرها معاشرة الأزواج.. ننشر شهادة معاون المباحث في خداع سائق لقاصر

غير آدمية.. إعلامى يفجر مفاجأة حول عينة رمضان صبحي

حادثة الشروق تتكرر| فتاة تلقي بنفسها بعد محاولة اختطافها.. وعائلتها تكشف التفاصيل

القاهرة تتأهب لحدث ضخم| تنصيب السيسي رئيسا لمصر.. ماذا يحدث غداً؟

أحمد حسن يعلن مفاجأة سارة قبل مواجهة الأهلي وبطل تنزانيا بدوري أبطال إفريقيا

50 مليون إسترليني.. فرج عامر يكشف وجهة مرموش بالدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يكشف تطورات أزمة الشحات والشيبي .. تفاصيل

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

بعد استقالة المحافظين.. هل ترحل حكومة مدبولي؟| الدستور يجيب

منها قطاع الكهرباء.. أحمد موسى: الدولة قامت بإنجازات كبرى في جميع القطاعات

الخارجية: نرفض رفضا قاطعا الاعتداء على المنشآت الدبلوماسية.. ونتضامن مع سوريا

بالقانون..إعفاء الصيادين من الرسوم السنوية المفروضة في هذه الحالات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتترعب منها.. 4 نصائح للتغلب على خوفك من الكلاب

بعد تصريحاتها النارية.. ريم البارودي عن ريهام سعيد: ماذا تعرف عن «الأيكوس»

قبل ساعات من حفل تنصيب الرئيس السيسي.. استعدادات العاصمة الإدارية وسبب اختيارها

ظهر في تدريبات الأهلي لمواجهة سيمبا.. متى يعود إمام عاشور للمشاركة؟

فيديو

ملامحه متغيرة.. خالد سليم يرد على تساؤلات حول خضوعه لعمليات تجميل

تحدى الخبراء الأجانب في قناة السويس وتنبأ بوفاته.. قصة أحمد عزت بعد رحيله

وداعا لورق التواليت.. الشطافات تسيطر على حمامات الولايات المتحدة

ضرب وشد شعر.. تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ