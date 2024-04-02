شريك في الجهود.. نداء من رئيس قبرص بعد الهجوم على موظفي "وورلد سنترال كيتشن"

حث الرئيس القبرصي، نيكوس كريستودوليدس، اليوم الثلاثاء، على ضرورة إجراء تحقيق فوري في مقتل سبعة من عمال الإغاثة في غارة جوية في غزة، قائلا: إن منطمة وورلد سنترال كيتشن، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا له كانت "شريكا حاسما" في الجهود المبذولة للحصول على المساعدات إلى القطاع عن طريق البحر.

وقال كريستودوليدس، بعد اجتماع مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا: "نحن بحاجة إلى مضاعفة الجهود المبذولة لإيصال المساعدات إلى غزة"؛ بحسب وكالة “رويترز”.

وأضاف، في إشارة إلى الطريق البحري: "ستستمر مبادرتنا طالما كانت الاحتياجات الإنسانية موجودة".

وأصابت غارة إسرائيلية مركبة تحمل فريق من منظمة وورلد سنترال كيتشن، بمجرد أن قاموا بتفريغ أكثر من 100 طن من المساعدات الغذائية التي تم جلبها إلى غزة عن طريق البحر من قبرص. وكان بين الضحايا مواطنون من أستراليا وبولندا وبريطانيا.

وأعلنت المؤسسة الخيرية وقف العمليات في المنطقة بأثر فوري؛ وذلك بعد أن كانت نشطة في غزة منذ أكتوبر، حيث كانت تجلب الطعام عن طريق الطرق البرية وشاركت أيضا في الإسقاط الجوي.

وفي الشهر الماضي، أطلقت ممرا بحريا افتتاحيا لنقل المساعدات إلى الجيب من قبرص. وغادرت قافلة ثانية من السفن التي أخذت ما يزيد قليلا عن 300 طن من المساعدات قبرص في نهاية الأسبوع الماضي.