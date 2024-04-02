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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى على توليه فترة رئاسية جديدة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قدم أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى على الولاية الجديدة لرئاسة جمهورية مصر العربية ، مؤكداً على أنها ستكون فترة يجنى فيها جميع المواطنين ثمار المشروعات التى تم إنشاؤها بما سيساهم فى تحويل معيشتهم إلى الأفضل ، كما أنها ستكون أيضاً بداية لعصر من الإنجازات الأخرى المتتالية فى الجمهورية الجديدة لتعبر بمصر لمزيد من النجاحات ، وتصنع مجداً جديداً لكل الأجيال الحالية والقادمة.

وأوضح اللواء أشرف عطية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى تولى حكم مصر فى فترة عصيبة ، ولكنه على مدار 10 سنوات إستطاع بحكنة وحكمة ورؤية ثاقبة فى أن يصل بمصر إلى بر الأمان ، على الرغم من التحديات الصعبة التى واجهتها الدولة المصرية خلال هذه الفترة.

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التهنئة

وأشار أشرف عطية إلى أن الرئيس السيسى إستطاع أيضاً أن يعيد لمصر مكانتها وقيمتها وهيبتها بين الدول الأخرى ، وأصبح بجميع محافظات الجمهورية بلا إستثناء إنجازات متتالية وكبرى وعملاقة فى جميع قطاعات العمل العام مما يجعلنا كمصريين نفتخر ونعتز بها ، وتقوى لدى كل مصرى روح الولاء والإنتماء لتراب هذا الوطن.

وأضاف عطية بأنه خلال فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم مصر رصدنا التطوير والتحديث بشكل كبير جداً من خلال إنشاء العديد من المشروعات بالقطاعات المختلفة ، وكان من أبرز المشروعات التى ساهمت فى إحداث طفرة كبيرة فى الريف المصرى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكمل محافظ أسوان بأن هذه المبادرة قامت بإحداث تغيير لحياة المواطنين وتحويل جميع القرى من فقيرة ومعدومة الخدمات إلى مدن مصغرة تحتوي على كافة الخدمات والمرافق بجودة عالية ، لتصبح بذلك قرى جاذبة للسكان بعد أن كانت قرى طاردة  ، وهو الذى توازى مع تنفيذ سلسلة من المشروعات التنموية والخدمية مثل منظومة التأمين الصحى الشامل وتحيا مصر وإحلال وتجديد البنية التحتية ، علاوة على مشروعات التطوير والتجميل والمحاور والكبارى وإزدواج الطرق السريعة.

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