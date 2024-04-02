تطور جديد بأزمة اللاعب أحمد رفعت

سر غضب أسرة أحمد رفعت

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبدالرحمن تغطية عن اللاعب أحمد رفعت، حيث كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تفاصيل جهاز متابعة الرياضيين الجديد الذي سيكون له دور كبير في رصد وتحليل أداء الرياضيين، والذي يمكن أن يكون له تأثير كبير على عالم الرياضة بشكل عام، وعلى لاعبينا بشكل خاص والذي سيتم بالفعل تسليمه للاعب أحمد رفعت، جناح فريق مودرن فيوتشر، بعد عودته للتدريبات أو عقب خروجه من المستشفى.



وقال شوبير إن الجهاز سيقوم بقراءة كل تفاصيل الرياضي لدى الدكتور المعالج له، ثم يقدم تقريراً مفصلاً حول حالته الصحية والبدنية وأدائه الرياضي.

وتأتي أهمية هذا الجهاز في قدرته على تحليل بيانات اللاعب بشكل دقيق ومفصل، ما يمكن المدربين والأطباء الرياضيين من اتخاذ القرارات الصحيحة لتحسين أداء اللاعب والحفاظ على صحته، وبفضل هذا الجهاز، يمكن رصد معدلات ضربات القلب والتنفس والأداء البدني بشكل مستمر، ما يُسهم في تحسين التدريبات وتقديم برامج تأهيلية مخصصة لكل لاعب.

أما عن أهم ما يميز جهاز متابعة الرياضيين الجديد فهو قدرته على تحليل جميع جوانب أداء اللاعب بدقة عالية ايضا يقوم الجهاز بمتابعة اللاعبين على مدار الساعة، ما يسمح بالحصول على بيانات دقيقة في أي وقت واخيرا ينتج الجهاز تقارير مفصلة تساعد المدربين والأطباء على فهم أداء اللاعب وتحديد النقاط القوية والضعف.

فجهاز متابعة الرياضيين يمثل نقلة نوعية في عالم التكنولوجيا الرياضية، حيث يسهم في تحسين الأداء الرياضي والحفاظ على صحة الرياضيين بشكل فعّال وبفضل تقنياته المتطورة وتقاريره الدقيقة، يعد هذا الجهاز شريكاً أساسياً للأندية الرياضية والمدربين في رحلتهم نحو التميز والنجاح.

من جانبها قررت الشركة المصنعة المعروفة في ألمانيا منح أحمد رفعت هذا الجهاز بشكل مجاني لمدة عام كامل، ما يعكس الثقة الكبيرة في قدراته وفائدته.

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