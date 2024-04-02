العالم الهولندي يثير الجدل من جديد

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبدالرحمن تغطية عن عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس الجدل من جديد، هذه المرة ليس بسبب الزلازل أو الهزات الأرضية، لكن بتعليق سياسي غريب بعيد عن تخصصه بشكل كبير حيث نشر الخبير الفلكي تغريدة عبر حسابه في منصة X، تساءل فيها عن تداعيات الضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق أمس الاثنين وعن أسباب استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق



طرح أيضا في سؤاله الجانب الآخر من القصف وإذا كانت محاولة مقصودة لاشتعال الحرب بين الاحتلال وبلد آخر مثل إيران وكذلك تعجب من وضع إسرائيل وطرح اخير سؤال حول كيف يمكن أن تنفذ هذا الحادث دون الخوف من عقاب ينتظرها.



وبالفعل كانت تصاعدت التوترات في المنطقة الشرق الأوسط بعد الضربات الإسرائيلية المستهدفة لحي المزة في العاصمة السورية دمشق، والتي أسفرت عن مقتل 11 شخصًا وتدمير المبنى الملحق بالسفارة الإيرانية وهو ما جعل تغريدة هوجربيتس تثير جدلا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. إذ اتهم إسرائيل بخرق القانون الدولي من خلال قصفها للأراضي السورية، وحمّلها مسؤولية التبعات الناجمة عن ذلك القصف.



وعلى الرغم من أن هذه التغريدة لم تكن ذات صلة مباشرة بموضوع الزلازل، إلا أنها لاقت استجابة وتفاعل واسع من قِبَل المستخدمين النشطين على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعل المغردون بشكل كبير مع هذه التغريدة، حيث أعرب العديد منهم عن آرائهم وقدموا تعليقاتهم المتنوعة بشأن الأحداث التي تجري في المنطقة.

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