موعد صلاة العيد ومدة الإجازة

قدمت مذيعة “صدى البلد”رنا عبدالرحمن تغطية عن اقتراب نهاية شهر رمضان الكريم يبحث عدد كبير من الموظفين بالقطاعين الحكومي والخاص والهيئات والوزارات المختلفة عن موعد إجازة “عيد الفطر” المبارك ليحصلوا على إجازة رسمية مدفوعة الأجر وفقًا لقانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003.



وبالفعل يبدأ عيد الفطر يوم الأربعاء 10 أبريل ليكون بذلك يوم الثلاثاء 9 أبريل هو المتمم لشهر رمضان ووفقًا لحسابات معهد البحوث الفلكية فإن موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة ستكون في تمام الساعة 5:59 صباح يوم الأربعاء 10 أبريل على ان يتم تحديد عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك للموظفين بالقطاع العام بعد قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يصدر كل عام قبل العيد بأيام، اما إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص فيصدر بها قرار من وزير العمل لتحديد موعدها، وعدد أيام الإجازة.



وتكون إجازة عيد الفطر بدءًا من يوم الأربعاء 10 أبريل وتستمر حتى يوم السبت 13 أبريل، على أن يستأنف الموظفون عملهم بدءًا من يوم الأحد 14 أبريل، لتكون بذلك إجازة عيد الفطر للموظفين هي 4 أيام حتى الآن ويحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.



وتضمن قانون العمل الجديد على باب كامل خاص بإجازات العاملين بالقطاع الخاص، والتى جاءت كالآتي اولا إجازات في العام الأول من عمله في المؤسسة بمقدار 15 يوما ايضا ان يحصل على 21 يوما بالعام إذا أتم عامين من العمل في المؤسسة ويحصل على 30 يوما إجازات في العام إذا أتم 10 سنوات عملا في المؤسسة.



كما يحق لذوي الهمم في مشروع قانون العمل الجديد أن يحصلوا على رصيد إجازات بمقدار 45 يوما في العام وفي حالة إذا تجاوز العامل سن الـ50 عاما فيحق له أن يحصل على رصيد إجازات في العام بمقدار 45 يوما ايضا للعامل أنّ ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.



وكذلك للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وأخيرا للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.

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